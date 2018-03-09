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Samsung планирует переход в направлении новой линейки телевизоров QLED

Компания Samsung официально представила использование QLED-технологии в новой линейке телевизоров. Применение нового метода позволит значительно повысить качество воспроизводимого изображения.

Официальная презентация проводилась в Нью-Йорке, на которой многие посетители могли ознакомиться и испытать новые телевизоры Samsung, устройство которых содержит технологию квантовых точек (QLED). На общее обозрение были выставлены не только модели стандартного образца, но и модульный 146-дюймовый телевизор внушительных размеров. Как следует из заявлений, во всех представленных моделях реализована возможность удаленного подключения с помощью смартфона пользователя. Благодаря данной возможности, настраивать и взаимодействовать с экраном значительно удобнее.
Samsung планирует переход в направлении новой линейки телевизоров QLED


Присутствовал на выставке глава подразделения Samsung, занимающегося разработкой визуальных дисплеев Чон Хи Хан. Специалист рассказал, что компания намеревается делать постепенный переход от привычных модификаций телевизоров и перевести их в формат огромных Smart-экранов, обладающих впечатляющими возможностями, в том числе повышенным ресурсом.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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