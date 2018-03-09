Захарова прокомментировала намерение Собчак посетить Крым

В связи с этим представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Ксению Собчак, намеревавшуюся получить разрешение на поездку Крым, с президентом США Джорджем Бушем-младшим, который в свое время спрашивал «благословения» у своего советника на посещение туалета.Захарова припоминает забавный случай, который приключился с Джорджем Бушем-младшим на заседании Совбеза ООН в период между 2005-2008 годами, когда он, написав что-то на листке бумаги, передал его своему тогдашнему советнику Кондолизе Райз. Он у нее спрашивал, можно ли в данный момент отойти в туалет. Фотография записки впоследствии попала в интернет.Мария Захарова заключила, таким образом, что каждый волен спрашивать разрешения на что угодно и у кого угодно, намекая на то, что вопрос уже не стоит о принадлежности территории полуострова: чья она – украинская или российская.