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Захарова прокомментировала намерение Собчак посетить Крым

Журналистка и, в настоящее время кандидат в президенты РФ, Ксения Собчак несколькими днями раньше обратилась в посольство Украины за получением разрешения на поездку в Крым.

Захарова прокомментировала намерение Собчак посетить Крым


В связи с этим представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Ксению Собчак, намеревавшуюся получить разрешение на поездку Крым, с президентом США Джорджем Бушем-младшим, который в свое время спрашивал «благословения» у своего советника на посещение туалета.

Захарова припоминает забавный случай, который приключился с Джорджем Бушем-младшим на заседании Совбеза ООН в период между 2005-2008 годами, когда он, написав что-то на листке бумаги, передал его своему тогдашнему советнику Кондолизе Райз. Он у нее спрашивал, можно ли в данный момент отойти в туалет. Фотография записки впоследствии попала в интернет.

Мария Захарова заключила, таким образом, что каждый волен спрашивать разрешения на что угодно и у кого угодно, намекая на то, что вопрос уже не стоит о принадлежности территории полуострова: чья она – украинская или российская.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 09:45
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