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США ждут от РФ новую дату переговоров по стратегической стабильности

Предыдущий раунд переговоров по этому вопросу, запланированный в Австрии, был сорван по вине США.

США ждут от РФ новую дату переговоров по стратегической стабильности


Как завил заместитель государственного секретаря США по политическим делам Томас Шэннон, американские власти готовы рассматривать новую дату и место проведения переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях.

Ранее, после срыва переговоров в Вене, российской стороной было принято решение о переносе даты и изменении места очередного раунда этих переговоров.

Такое решение последовало после того, как Вашингтон сорвал российско-американскую встречу по безопасности в киберпространстве. Эти консультации должны были состояться в Женеве в конце февраля.

При таком отношении американской администрации к договоренностям о встречах российская дипломатия сочла невозможым провести переговоры в австрийской столице 6-7 марта.

Сейчас Томас Шэннон терпеливо ждет и готов рассмотреть предложения заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова относительно даты проведение переговоров по стратегической стабильности.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 17:30
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