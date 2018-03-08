США ждут от РФ новую дату переговоров по стратегической стабильности

Как завил заместитель государственного секретаря США по политическим делам Томас Шэннон, американские власти готовы рассматривать новую дату и место проведения переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях.Ранее, после срыва переговоров в Вене, российской стороной было принято решение о переносе даты и изменении места очередного раунда этих переговоров.Такое решение последовало после того, как Вашингтон сорвал российско-американскую встречу по безопасности в киберпространстве. Эти консультации должны были состояться в Женеве в конце февраля.При таком отношении американской администрации к договоренностям о встречах российская дипломатия сочла невозможым провести переговоры в австрийской столице 6-7 марта.Сейчас Томас Шэннон терпеливо ждет и готов рассмотреть предложения заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова относительно даты проведение переговоров по стратегической стабильности.