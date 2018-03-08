«Нафтогаз» планирует отсудить у «Газпрома» еще 20 миллиардов долларов

Он сказал, что цену было снижено примерно в два раза. Начиная с 2009 года, недополучено таким образом около 20 миллиардов долларов. Что и попробуют доказать юристы и экономисты «Нафтогаза» в международных судебных инстанциях.В Стокгольмский арбитраж было подано, собственно, два иска: о поставке газа и его транзите. По итогам их рассмотрения эта международная судебная инстанция уже вынесла решение обязать «Газпром» выплатить «Нафтогазу» два с половиной миллиарда долларов.По поставке споры велись вокруг недозагрузки газотранспортной системы Украины. Арбитры признали, что в недозагрузке системы вины «Нафтогаза» нет. «Газпром» решение Арбитража не признал и инициировал судебное расторжение контрактов о поставке и транзите газа.