Показатели точности измерения атомных часов увеличены в полтора раза

Используя новое открытие, для атомного принципа действия, потребуется несколько сот миллиардов лет, чтобы накопить всего одну ошибку, размер которой - 1 секунда. Для исследования настоящей системы, учеными была применена оптическая ловушка. Применением охлажденного лазера, до 3 микрокельвин, удалось упорядочить свойства трехмерной решетки, путем последующего придания атомам состояния необходимого возбуждения. Затем, авторы работы использовали метод спектроскопии поглощения и распределили, в решетках атомных часов, квантовое состояние атомов.На основании проведения целого ряда экспериментов и исследований, физики успешно определили, что полученные показатели, связанные с частотой функционирования атомных часов, стали лучше в полтора раза, в отличие от достижений предыдущего рекорда. Полученный опыт, специалисты применят в дальнейших исследованиях явлений системы эффектов, направления фундаментальной квантовой физики.