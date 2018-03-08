Украина приступила к аресту активов «Газпрома»
К активам относится имущество компаний «Газпром сбыт Украина», «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги «Газтранзита» и «ЮжНИИГипрогаза».
Опись имущества производится на основании вынесенного вердикта Стокгольмского арбитража и, соответственно, требования украинских судов и Антимонопольного комитета Украины вступили в законную силу.
В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины обвинил «Газпром» в злоупотреблении монопольным положением на рынке природного газа Украины и оштрафовал российскую компанию на 86 миллиардов гривен. В течение года разбирательств сумма штрафа вследствие пени удвоилась.
Таким образом, Киев планирует взыскать более 171 миллиарда гривен (около 368 миллиардов рублей).
Опись имущества производится на основании вынесенного вердикта Стокгольмского арбитража и, соответственно, требования украинских судов и Антимонопольного комитета Украины вступили в законную силу.
В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины обвинил «Газпром» в злоупотреблении монопольным положением на рынке природного газа Украины и оштрафовал российскую компанию на 86 миллиардов гривен. В течение года разбирательств сумма штрафа вследствие пени удвоилась.
Таким образом, Киев планирует взыскать более 171 миллиарда гривен (около 368 миллиардов рублей).
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Добавил: George21 Сегодня, 14:30