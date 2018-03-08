Украина приступила к аресту активов «Газпрома»

Опись имущества производится на основании вынесенного вердикта Стокгольмского арбитража и, соответственно, требования украинских судов и Антимонопольного комитета Украины вступили в законную силу.В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины обвинил «Газпром» в злоупотреблении монопольным положением на рынке природного газа Украины и оштрафовал российскую компанию на 86 миллиардов гривен. В течение года разбирательств сумма штрафа вследствие пени удвоилась.Таким образом, Киев планирует взыскать более 171 миллиарда гривен (около 368 миллиардов рублей).