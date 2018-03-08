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Netflix представил тизер второго сезона «Люк Кейдж»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Сети официальный тизер второго сезона сериала «Люк Кейдж». Также представители компании раскрыли дату премьеры второй части, которую покажут 22 июня текущего года.

Netflix представил тизер второго сезона «Люк Кейдж»


Сюжет второго сезона расскажет уже о знаменитом Люке Кейдже, который стал для жителей Гарлема известной личностью. Таким образом, это стало своего рода еще большей ответственностью перед людьми, но в итоге Кейджу придется выбирать, кого он сможет спасать, а кого нет.

Особенно усложнится ситуация, когда герой встретится с противником, который заставит его иначе взглянуть на мир. По задумке авторов проекта, злодей вынудит Люка действовать на грани добра и зла.



Отмечается, что во втором сезоне Люку Кейджу должен помочь его компаньон Железный кулак.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
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