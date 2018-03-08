Netflix представил тизер второго сезона «Люк Кейдж»

Сюжет второго сезона расскажет уже о знаменитом Люке Кейдже, который стал для жителей Гарлема известной личностью. Таким образом, это стало своего рода еще большей ответственностью перед людьми, но в итоге Кейджу придется выбирать, кого он сможет спасать, а кого нет.Особенно усложнится ситуация, когда герой встретится с противником, который заставит его иначе взглянуть на мир. По задумке авторов проекта, злодей вынудит Люка действовать на грани добра и зла.Отмечается, что во втором сезоне Люку Кейджу должен помочь его компаньон Железный кулак.