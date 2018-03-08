Netflix представил тизер второго сезона «Люк Кейдж»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Сети официальный тизер второго сезона сериала «Люк Кейдж». Также представители компании раскрыли дату премьеры второй части, которую покажут 22 июня текущего года.
Сюжет второго сезона расскажет уже о знаменитом Люке Кейдже, который стал для жителей Гарлема известной личностью. Таким образом, это стало своего рода еще большей ответственностью перед людьми, но в итоге Кейджу придется выбирать, кого он сможет спасать, а кого нет.
Особенно усложнится ситуация, когда герой встретится с противником, который заставит его иначе взглянуть на мир. По задумке авторов проекта, злодей вынудит Люка действовать на грани добра и зла.
Отмечается, что во втором сезоне Люку Кейджу должен помочь его компаньон Железный кулак.
Сюжет второго сезона расскажет уже о знаменитом Люке Кейдже, который стал для жителей Гарлема известной личностью. Таким образом, это стало своего рода еще большей ответственностью перед людьми, но в итоге Кейджу придется выбирать, кого он сможет спасать, а кого нет.
Особенно усложнится ситуация, когда герой встретится с противником, который заставит его иначе взглянуть на мир. По задумке авторов проекта, злодей вынудит Люка действовать на грани добра и зла.
Отмечается, что во втором сезоне Люку Кейджу должен помочь его компаньон Железный кулак.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30