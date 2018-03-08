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На Лолиту Милявскую подала в суд ее продюсер

Артистка Лолита Милявская рискует оказаться в суде по иску собственного продюсера Елены Кипер.

На Лолиту Милявскую подала в суд ее продюсер


Автор некоторых композиций певицы и по совместительству ее же продюсер Елена Кипер подала иск в Арбитражный суд столицы. Суть обращения – признать информацию не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию продюсера. Первое судебное заседание состоится 11 апреля.

Немногим ранее певица опубликовала в Instagram ролик, где рассказала о том, что Кипер выдвигает к ней претензии. Как рассказала Милявская, истица потребовала у нее убрать из просторов Интернета пост Лолиты о Кипер как о «более наглого существа я в жизни не видела». Лолита же в свою очередь обвинила Елену в махинациях с авторскими отчислениями.

В прошлом месяце организаторы концертного тура Милявской подали на нее в суд и потребовали от нее денежной компенсации за то, что ее не было на собственных выступлениях в Крыму.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:15
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