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BlackBerry обвиняет в краже своих инноваций Instagram, Facebook и WhatsApp

Компания BlackBerry, известная производством своих смартфонов, в марте месяце, обратилась в суд штата Калифорния с жалобой, направленной на руководство соцсети Facebook. В ней выражается обвинение в нарушении действующих прав в области интеллектуальной собственности. Причем перечень ответчиков включает и заявление на дочерние компании, представленные приложением Instagram и оператором WhatsApp.

Из заявления BlackBerry известно, что руководством Facebook «присвоены инновационные разработки BlackBerry», а так же присвоены запатентованные наработки при модернизации WhatsApp и Instagram. Состав нарушений определен использованием интерфейса пользователей, их безопасности, а так же сроков, связанных с эксплуатацией аккумуляторов. Как отметили в канадской компании, что уже долгие годы ведутся переговоры, в которых руководством взяты на себя обязательства перед акционерами, реализовать определенные меры, правового характера, а соцсеть их нарушила.
BlackBerry обвиняет в краже своих инноваций Instagram, Facebook и WhatsApp


В свою очередь, Facebook утверждает, что оснований для обвинений нет, со своей стороны они намерены жестко ответить на претензии от канадской компании. Как рассказал зам. главного юрисконсульта американской компании Пола Грейуола, все соответствует подлинному состоянию бизнеса в сфере мессенджеров от BlackBerry. Так как инновационные попытки прекращены компанией, она намеревается использовать возможность обложить налогами инновации в других организациях.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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