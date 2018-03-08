BlackBerry обвиняет в краже своих инноваций Instagram, Facebook и WhatsApp

Из заявления BlackBerry известно, что руководством Facebook «присвоены инновационные разработки BlackBerry», а так же присвоены запатентованные наработки при модернизации WhatsApp и Instagram. Состав нарушений определен использованием интерфейса пользователей, их безопасности, а так же сроков, связанных с эксплуатацией аккумуляторов. Как отметили в канадской компании, что уже долгие годы ведутся переговоры, в которых руководством взяты на себя обязательства перед акционерами, реализовать определенные меры, правового характера, а соцсеть их нарушила.В свою очередь, Facebook утверждает, что оснований для обвинений нет, со своей стороны они намерены жестко ответить на претензии от канадской компании. Как рассказал зам. главного юрисконсульта американской компании Пола Грейуола, все соответствует подлинному состоянию бизнеса в сфере мессенджеров от BlackBerry. Так как инновационные попытки прекращены компанией, она намеревается использовать возможность обложить налогами инновации в других организациях.