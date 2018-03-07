Ольга Бузова осталась недовольна погодой во время гастролей по Дальнему Востоку

«Бузова, каким местом ты думала, когда решала, что на Дальний Восток лететь нужно зимой?», «Оленька, видать, решила, что на Дальнем Востоке погода, как в Японии. Хоть бы выяснила заранее, а потом график прикидывала», - принялись язвить в комментариях хейтеры.

Знаменитая телеведущая «Дома-2» разместила в своем микроблоге видео, в котором поблагодарила своих фанатов за столь теплый прием, которые ей устроили во всех городах, где проходили ее концерты. Однако радость от фееричных гастролей была несколько омрачена, так как не во всех запланированных городах певица смогла выступить из-за плохой погоды.Впрочем, как отметили пользователи Сети, девушка выбрала неподходящее время для посещения Дальнего Востока.Однако гастроли уже позади и сейчас теледива интригует уже новой программой, над которой работает после возвращения в столицу. Ольга Бузова пообещала, что новый проект будет еще более красочным, чем все предыдущие.Напоминаем, что 8 марта у артистки состоится релиз нового трека, а спустя совсем немного времени и презентация второго по счету студийного альбома.