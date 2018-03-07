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Ольга Бузова осталась недовольна погодой во время гастролей по Дальнему Востоку

Из-за неблагоприятных погодных условий, помешавших известной певице Ольге Бузовой дать концерты в некоторых городах Дальнего Востока, знаменитость осталась не совсем довольна прошедшим гастрольным туром.

Ольга Бузова осталась недовольна погодой во время гастролей по Дальнему Востоку

Знаменитая телеведущая «Дома-2» разместила в своем микроблоге видео, в котором поблагодарила своих фанатов за столь теплый прием, которые ей устроили во всех городах, где проходили ее концерты. Однако радость от фееричных гастролей была несколько омрачена, так как не во всех запланированных городах певица смогла выступить из-за плохой погоды.

Впрочем, как отметили пользователи Сети, девушка выбрала неподходящее время для посещения Дальнего Востока.

«Бузова, каким местом ты думала, когда решала, что на Дальний Восток лететь нужно зимой?», «Оленька, видать, решила, что на Дальнем Востоке погода, как в Японии. Хоть бы выяснила заранее, а потом график прикидывала», - принялись язвить в комментариях хейтеры.

Ольга Бузова осталась недовольна погодой во время гастролей по Дальнему Востоку

Однако гастроли уже позади и сейчас теледива интригует уже новой программой, над которой работает после возвращения в столицу. Ольга Бузова пообещала, что новый проект будет еще более красочным, чем все предыдущие.

Напоминаем, что 8 марта у артистки состоится релиз нового трека, а спустя совсем немного времени и презентация второго по счету студийного альбома.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:30
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