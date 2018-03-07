Клименко: Применение крипторубля станет убыточным для населения

Клименко не исключает возможности появления крипторубля, когда данное средство платежа будет приравнено к обычным электронным деньгам. Однако у виртуальных рублей появится существенный недостаток, когда за операции с их участием придется оплачивать проценты. Советник, выступая на полях саммита WBCSummit 2018, назвал данную историю "убыточной", а транзакционные издержки не приведут крипторубль к популярности.Центробанк России готов выпустить крипторубль, хотя в подобной инициативе эксперты не видят никакого смысла. Виртуальная валюта обладает звучным именем, но по сути крипторубль - обычные деньги с цифровой подписью.