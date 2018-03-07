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Проведён анализ авторынка РФ по ценовым сегментам за 2017 год

Экспертами проведён анализ российского авторынка по ценовым сегментам непосредственно за прошлый год.

Проведён анализ авторынка РФ по ценовым сегментам за 2017 год

Рассматривая отечественный авторынок по количеству продаж, стоит отметить, что лидерство стоит отдать сегменту авто в диапазоне цены 600 тыс – 1 млн. руб. На данный сегмент приходится 40 процентов реализаций. Сюда можно отнести большинство автомоделей, а также комплектаций, популярных на сегодняшний день в России (LADA Granta, Skoda Octavia, KIA Rio, Hyundai Creta и т.д.). Рассматривая автомобильный рынок с позиции получения выручки, стоит отметить, что на передний план здесь выходят авто, стоимость которых составляет от 1,8 млн. руб. Данный сегмент даёт выручку до 45 процентов. Показатели по реализации составляют 19,2%.

Сегмент с ценовой раскладкой от 1,4 -1,8 млн. руб. является не особо ходовым. Показатель по реализации - 12,6%. Самым слабым сегментом выступили авто с ценой до 600 тыс. руб. (5% автомобильного рынка).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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