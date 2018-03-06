Aston Martin представили электрический концепт Lagonda Vision

О силовой установке концепта Lagonda Vision разработчики мало, что сообщили. При этом стало известно, что в её состав войдут твёрдотопливные батареи, благодаря которым электрокар сможет преодолеть путь продолжительностью 640 километров. К тому же сообщается, что концепт-кар может заряжаться от стандартной беспроводной зарядки, а также оснащён системой полного привода с возможностью управлять каждым из колёс.Особенностью концепт-кара является поднимающаяся секция крыши, она облегчает посадку пассажиров на задние сидения. В отделке интерьера Lagonda Vision применялся углепластик, керамика, шелк, кашемир и шерсть.Автомобиль представлен с автопилотом четвёртого уровня автономности. Передние сиденья в режиме беспилотника можно развернуть на 180 градусов, получив доступ к сервису и воспользоваться защитным соединением для подключения к интернету.