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Aston Martin представили электрический концепт Lagonda Vision

Компания Aston Martin в Женеве представила концептуальную версию электрокара Lagonda Vision. Новинка представляет собой дизайн будущих автомобилей бренда, которые к 2021 году будут адаптированы под серийные версии.

Aston Martin представили электрический концепт Lagonda Vision


О силовой установке концепта Lagonda Vision разработчики мало, что сообщили. При этом стало известно, что в её состав войдут твёрдотопливные батареи, благодаря которым электрокар сможет преодолеть путь продолжительностью 640 километров. К тому же сообщается, что концепт-кар может заряжаться от стандартной беспроводной зарядки, а также оснащён системой полного привода с возможностью управлять каждым из колёс.

Особенностью концепт-кара является поднимающаяся секция крыши, она облегчает посадку пассажиров на задние сидения. В отделке интерьера Lagonda Vision применялся углепластик, керамика, шелк, кашемир и шерсть.

Автомобиль представлен с автопилотом четвёртого уровня автономности. Передние сиденья в режиме беспилотника можно развернуть на 180 градусов, получив доступ к сервису и воспользоваться защитным соединением для подключения к интернету.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:10
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