Как тяжелый характер Пугачевой косвенно помог Ротару получить роль

На телешоу «Ой, мамочки!» кинодеятель поделился своими воспоминаниями о Пугачёвой. В частности он рассказал, что изначально хотел снять Аллу Борисовну в главной роли в кинокартине «Душа», но с самого начала пошло что-то не так. В первый съёмочный день Примадонна опоздала, позже забраковала предложенный ей наряд. В результате певица приняла решение, что будет сниматься в своей одежде. Но на этом конфликт не был исчерпан. По словам Стефановича, когда второй режиссёр попытался уговорить Аллу Борисовну одеть другое пальто, та повела себя очень некорректно. Певица дернула пальто из кожи, которое было одето на пожилой женщине так сильно, что разорвала его.В результате Пугачёва поссорилась со всеми на съемочной площадке. Стефанович принял решение поменять актрису и пригласил на данную роль известную тогда исполнительницу песен Софию Ротару.