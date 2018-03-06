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Кроссовер DW Hower H5 у российских дилеров появится 9 марта

Российские дилеры «Чайна Автомаркет» сообщили о старте приёма заказов на новый кроссовер DW Hower H5 с богатым оснащением. Первые внедорожники поступят в автосалоны уже 9 марта.

Кроссовер DW Hower H5 у российских дилеров появится 9 марта


Под капотом кроссовера DW Hower H5 установлен 2,0-литровый турбированный агрегат от Mitsubishi мощностью 150 "лошадей". Работать двигатель будет на парус механической трансмиссией на 6 диапазонов.

Стоимость модификаций «Сити» и «Комфорт» составит 1 219 000 и 1 349 000, в салоне автомобилей обивка выполнена из экокожи. А комплектация «Люкс» с кожаной отделкой салона будет стоить 1 499 000 рублей.

В оснащение базовой версии кроссовера входит пересмотренная приборная панель, многофункциональное рулевое колесо и обновлённая мультимедийная система с сенсорным дисплеем. Самая дорогая комплектация DW Hower H5 будет дополнена аудиосистемой с шестью динамиками, семью подушками безопасности, электроприводом водительского сиденья, а также на заднем мосту установлен дифференциал повышенного трения.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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