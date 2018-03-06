Обновленный пикап Foton Tunland получил удлиненную версию

На обнародованных снимках видно, что пикап Foton Tunland получил массивную решётку радиатора, переработанную оптику и иной передний бампер со встроенными светодиодными секциями ДХО. К тому же пикап теперь будет выпускаться в удлинённой версии с колёсной базой 3 398 мм.Салон для обновлённого Foton Tunland полностью позаимствовали у внедорожника Sauvana. В частности, в интерьере появилась модернизированная приборная панель, современная передняя панель, продвинутый мультимедийный комплекс и стильный блок управления климатом.В подкапотном пространстве рестайлингового пикапа будет установлен бензиновый двигатель от Mitsubishi производительностью 136 лошадиных сил или дизельный агрегат, генерирующий 116 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой «механикой» Getrag, а также полным и задним приводом.