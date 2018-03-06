Обновленный пикап Foton Tunland получил удлиненную версию
В компании Foton готовятся представить обновлённый пикап Tunland. Накануне в сеть выложили фотографии нового автомобиля. Официальная презентация рестайлингового пикапа состоится на автосалоне в Пекине.
На обнародованных снимках видно, что пикап Foton Tunland получил массивную решётку радиатора, переработанную оптику и иной передний бампер со встроенными светодиодными секциями ДХО. К тому же пикап теперь будет выпускаться в удлинённой версии с колёсной базой 3 398 мм.
Салон для обновлённого Foton Tunland полностью позаимствовали у внедорожника Sauvana. В частности, в интерьере появилась модернизированная приборная панель, современная передняя панель, продвинутый мультимедийный комплекс и стильный блок управления климатом.
В подкапотном пространстве рестайлингового пикапа будет установлен бензиновый двигатель от Mitsubishi производительностью 136 лошадиных сил или дизельный агрегат, генерирующий 116 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой «механикой» Getrag, а также полным и задним приводом.
На обнародованных снимках видно, что пикап Foton Tunland получил массивную решётку радиатора, переработанную оптику и иной передний бампер со встроенными светодиодными секциями ДХО. К тому же пикап теперь будет выпускаться в удлинённой версии с колёсной базой 3 398 мм.
Салон для обновлённого Foton Tunland полностью позаимствовали у внедорожника Sauvana. В частности, в интерьере появилась модернизированная приборная панель, современная передняя панель, продвинутый мультимедийный комплекс и стильный блок управления климатом.
В подкапотном пространстве рестайлингового пикапа будет установлен бензиновый двигатель от Mitsubishi производительностью 136 лошадиных сил или дизельный агрегат, генерирующий 116 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой «механикой» Getrag, а также полным и задним приводом.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:30