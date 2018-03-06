Хэддиш пришла на "Оскар" в узнаваемом платье

Платье, в котором пришла Тиффани Хэддиш на премию «Оскар», в последнее время стало обсуждаться все чаще. По причине его появления на публику уже не впервые. Наряд красного цвета обошелся актрисе в 4000 долларов. Раннее знаменитость заметили в платье от Alexandra McQueen в июле на премьере «Улетных Девчонок», а чуть позже на муз-шоу Saturday Night Live в ноябре. Звезда поделилась, что не устанавливает табу и будет носить его, раз потратила такую кучу денег.Хэддиш удивила не только платьем, но и выходом на сцену. Сама актриса была обута в кеды, а в руках у нее красовались золотые туфли. До церемонии знаменитость заметили в эритерийском этно-костюме, в честь памяти о своем отце.