Песков не стал комментировать вручение "Оскара" фильму "Икар"

Главного героя документальной киноленты «Икар» сыграл бывший начальник антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова воспринимать информацию, исходящую от Родченкова нужно с осторожностью. Комментировать получение «Оскара» Песков не стал. Кинофильм «Икар» занял первое место в категории «Лучший документальный фильм». Стоит напомнить, ранее Родченков обвинялся в злоупотреблении полномочий и незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ в целях реализации.Сбежавший в США, объявлен в международный розыск, а также является информатором WADA.