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Песков не стал комментировать вручение "Оскара" фильму "Икар"

Дмитрий Песков отказался от комментариев касаемо присуждения "Оскара" фильму, в котором снялся Григорий Родченков.

Песков не стал комментировать вручение "Оскара" фильму "Икар"


Главного героя документальной киноленты «Икар» сыграл бывший начальник антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова воспринимать информацию, исходящую от Родченкова нужно с осторожностью. Комментировать получение «Оскара» Песков не стал. Кинофильм «Икар» занял первое место в категории «Лучший документальный фильм». Стоит напомнить, ранее Родченков обвинялся в злоупотреблении полномочий и незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ в целях реализации.

Сбежавший в США, объявлен в международный розыск, а также является информатором WADA.
Общество / Культура
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 04:00
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