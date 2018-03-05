Ученые: Белый налет на чернике защищает ее от пересыхания

Покрытие выполняет функции защиты перед попаданием их в грунт, а также его можно заметить на винограде, сорванном с грозди. Некоторые покупатели считают его воском, который позволяет чернике сохраняться долгое время.Британские повара часто сталкивались с недовольством клиентов после подачи этого десерта. Но налет смыть нельзя из-за органического состава, а также его можно спокойно употреблять в пищу, не опасаясь негативных последствий для организма.