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Ученые: Белый налет на чернике защищает ее от пересыхания

Многие люди с подозрением относятся к белому налету на чернике. Ученые пояснили, что он защищает ягоды от пересыхания и не представляет опасности для здоровья.

Покрытие выполняет функции защиты перед попаданием их в грунт, а также его можно заметить на винограде, сорванном с грозди. Некоторые покупатели считают его воском, который позволяет чернике сохраняться долгое время.

Ученые: Белый налет на чернике защищает ее от пересыхания


Британские повара часто сталкивались с недовольством клиентов после подачи этого десерта. Но налет смыть нельзя из-за органического состава, а также его можно спокойно употреблять в пищу, не опасаясь негативных последствий для организма.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:10
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