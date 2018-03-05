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Алла Пугачева за полчаса на свадьбе заработала 300 тысяч евро

Популярная исполнительница Алла Пугачева спела на свадьбе и заработала 300 тысяч евро.

Алла Пугачева за полчаса на свадьбе заработала 300 тысяч евро


В начале марта Алла Пугачева побывала на нескольких мероприятиях. Она посетила юбилей своего давнего друга Вячеслава Зайцева. 4 марта собралась в караоке-клубе Филиппа Киркорова вместе с друзьями, чтобы отметить праздник весны.

Несколько десятков лет назад Примадонна сама придумала этот праздник, который празднуют в первое воскресенье весны. В этот день близкие люди дарят ей желтые цветы – символ солнца. А между этими мероприятиями Алла Борисовна успела исполнить свои хиты на частной свадьбе.

Говорят, что заказчик сам составлял список песен, которые звучали на этом мероприятии. На свадьбе был также замечен Александр Ревва, а еще модельер Игорь Гуляев. Для этого торжества Пугачева надела маленькое черное платье и легкую накидку из перьев.

Промоутеры утверждают, что стоимость такого выступления Примадонны на подобных корпоративах доходит до 300 тысяч евро. За 30 минут на свадьбе пенсионерка заработала не меньше восьми миллионов рублей.


Но даже за такие гонорары певица поет не везде и не для всех. Агенты знаменитости оставили за собой право самим принимать решение, где ей выступать.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:57
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