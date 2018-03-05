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Компания Mercedes-Benz объявила о приёме предзаказов на новый хэтчбек A-Class

Представители немецкой компании Mercedes-Benz сообщили о старте приёма предзаказов на новый хэтчбек A-Class. Отмечается, что уже в базовой версии автомобиль получит цифровую приборную панель и алюминиевые колёсные диски.

Компания Mercedes-Benz объявила о приёме предзаказов на новый хэтчбек A-Class


По словам производителей, Mercedes-Benz A-Class в базовой модификации A180 d получил галогенные фары со светодиодными элементами ДХО и алюминиевые колёсные диски, а также новый автомобиль отличается агрессивной оптикой и новой решёткой радиатора. Также базовая модификация получит полностью цифровую приборную панель и информационно-развлекательную систему с дисплеем диагональю 7 дюймов.

Новый хэтчбек Mercedes-Benz A-Class на рынке Германии будет доступен с системой круиз-контроля, кожаным мультифункциональным рулевым колесом, системой автоматического торможения, климатической системой и тканевой обивкой салона. Стоимость автомобиля стартует от 30 230 евро, в переводе на российскую валюту это 2 117 000 рублей.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:20
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