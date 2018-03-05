Французский дипломат рассказал, почему между Россией и ЕС ухудшились отношения
Бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон выразил свое мнение касательно того, почему на сегодняшний день затормозилось сближение РФ и ЕС. Так в качестве причины были названы страны Балтии.
Как отмечается в издании ПолитЭксперт, Бланшмезон сказал, что в 2000 году был составлен план выхода на новый уровень сотрудничества между Россией и Европейским союзом. Переговоры по сближению экономики двух участников проекта начались в 2003 году, но в 2004-м процесс затормозился вследствие присоединения стран Балтии к ЕС.
Александр Михайленко, профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС, отметил, что на развитие взаимоотношений между Россией и европейскими партнерами повлияли русофобские настроения прибалтийцев. Таким образом, их членство в ЕС повлияло на ситуацию.
Бланшмезон надеется на улучшение положения к 2025 году, когда в состав объединения должны войти Черногория и Сербия.
Как отмечается в издании ПолитЭксперт, Бланшмезон сказал, что в 2000 году был составлен план выхода на новый уровень сотрудничества между Россией и Европейским союзом. Переговоры по сближению экономики двух участников проекта начались в 2003 году, но в 2004-м процесс затормозился вследствие присоединения стран Балтии к ЕС.
Александр Михайленко, профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС, отметил, что на развитие взаимоотношений между Россией и европейскими партнерами повлияли русофобские настроения прибалтийцев. Таким образом, их членство в ЕС повлияло на ситуацию.
Бланшмезон надеется на улучшение положения к 2025 году, когда в состав объединения должны войти Черногория и Сербия.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:13