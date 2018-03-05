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Ольга Бузова обещает 8 марта два спектакля

Популярная телеведущая «Дом-2» Ольга Бузова в преддверии Международного женского дня предлагает всем мужчинам сделать подарок своим любимым и купить билеты на спектакль со своим участием.

Актеры постановки Театра Сатиры «Мужчина нарасхват» выдут на сцену 8 марта дважды – в 15.00 и 19.00, о чем сообщает в своем Instagram Ольга Бузова.

Ольга Бузова обещает 8 марта два спектакля

В комментариях хейтеры написали, что знаменитый театр «только позорит себя этой Бузовой».

Поклонники таланта ведущей телестройки интересуются или Бузова приедет в их города и с концертами и со спектаклем, и ждут с нетерпением встреч со своим кумиром.

Несмотря на многочисленные критические замечания, популярность Ольги Бузовой только возрастает, и она имеет свою сплоченную армию фанатов, которые готовы поддержать любые ее начинания.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:28
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