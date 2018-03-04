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Лолита Милявская напомнила пользователям Сети, что сегодня день рождения у Бориса Моисеева

Лолита Милявская напомнила фанатам о дне рождении Бориса Моисеева.

Лолита Милявская напомнила пользователям Сети, что сегодня день рождения у Бориса Моисеева


Сегодня, 4 марта, у Бориса Моисеева праздник – День рождения и ему исполняется 64 года. Но коллеги и пользователи Сети совершенно не торопятся с поздравлениями. Первой об этом дне вспомнила Лолита Милявская и решила напомнить об этом всем его поклонникам.

Свою просьбу она начала со слов: «Я хотела бы напомнить Миру, что сегодня День Рождения Бори Моисеева!» Потом она рассказала, что давненько его не навещала и от этого очень грустно. Его поддерживает очень мало людей. Когда происходит беда, то все сразу бросаются на помощь, а потом каждый погружается в свою жизнь.

Такое поведение Лолита назвала эгоизмом. А после попросила всех, кому не безразличен артист, кто его любит и ценит, чтобы написали ему пару теплых слов. Моисеев последнее время на сцене не появляется, он перенес инсульт и сейчас пытается восстановиться. Также у артиста имеются финансовые проблемы. Он вынужден был подрабатывать у Надежды Бабкиной в театре, чтобы обеспечить свою жизнь.

Многие фанаты откликнулись и написали исполнителю поздравления. А также выразили слова благодарности Милявской, что напомнила всем об этом дне.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 18:50
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