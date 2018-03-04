Toyota создала подразделение для разработки беспилотников

Над созданием автопилота специалисты компании Toyota работают уже несколько лет. На данный момент японским инженерам удалось создать беспилотник третьего уровня, которая предусматривает нахождение водителя за рулём, при необходимости он может вмешаться в процесс вождения.Основной задачей подразделения TRI-AD является ускорить разработку автопилотов с более высоким уровнем автономности. Главной целью является достижение пятого уровня, который позволит машинам передвигаться самостоятельно по дорогам общего пользования.В новое подразделение компания Toyota вместе с партнёрами планирует вложить не менее 2 800 000 000 долларов. В новом отделе работают около тысячи сотрудников, о других подробностях пока не сообщается.