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Toyota создала подразделение для разработки беспилотников

В компании Toyota  создали специальный отдел TRI-AD, где инженеры будут заниматься созданием системы автопилота для будущих беспилотных автомобилей бренда. Новое подразделение было создано в партнёрстве с Aisin Seiki и Denso.

Toyota создала подразделение для разработки беспилотников


Над созданием автопилота специалисты компании Toyota работают уже несколько лет. На данный момент японским инженерам удалось создать беспилотник третьего уровня, которая предусматривает нахождение водителя за рулём, при необходимости он может вмешаться в процесс вождения.

Основной задачей подразделения TRI-AD является ускорить разработку автопилотов с более высоким уровнем автономности. Главной целью является достижение пятого уровня, который позволит машинам передвигаться самостоятельно по дорогам общего пользования.

В новое подразделение компания Toyota вместе с партнёрами планирует вложить не менее 2 800 000 000 долларов. В новом отделе работают около тысячи сотрудников, о других подробностях пока не сообщается.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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