Volkswagen презентовал новый седан Vento Sport

Новый Volkswagen Vento Sport отличается логотипом особой версии, чёрными полосками по бокам кузова, такого же цвета спойлером и крышей. Седан поставлен на 16-дюймовые колёсные диски Portago и оснащён светодиодными фарами, по которым можно предположить, что новинка построена на основе комплектации Highline Plus.В салоне автомобиля имеются хромированные акценты, кожаная отделка рулевого колеса и селектора трансмиссии, мультимедийная система с тачскрином и камера заднего вида. Такое оснащение для бюджетной модели является довольно неплохим.Предполагается, что базовая модификация автомобиля Vento Sport будет оснащена бензиновым агрегатом MPI ёмкостью 1,6 литра, двигателем TSI объёмом 1,2 литра, а также 1,5-литровым дизельным мотором TDI. О стоимости автомобиля станет известно позднее.