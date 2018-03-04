Volkswagen презентовал новый седан Vento Sport
Индийское подразделение Volkswagen презентовало новый седан Vento Sport. Данная модель предназначена для индийского авторынка, она получила множество доработок в экстерьере.
Новый Volkswagen Vento Sport отличается логотипом особой версии, чёрными полосками по бокам кузова, такого же цвета спойлером и крышей. Седан поставлен на 16-дюймовые колёсные диски Portago и оснащён светодиодными фарами, по которым можно предположить, что новинка построена на основе комплектации Highline Plus.
В салоне автомобиля имеются хромированные акценты, кожаная отделка рулевого колеса и селектора трансмиссии, мультимедийная система с тачскрином и камера заднего вида. Такое оснащение для бюджетной модели является довольно неплохим.
Предполагается, что базовая модификация автомобиля Vento Sport будет оснащена бензиновым агрегатом MPI ёмкостью 1,6 литра, двигателем TSI объёмом 1,2 литра, а также 1,5-литровым дизельным мотором TDI. О стоимости автомобиля станет известно позднее.
Новый Volkswagen Vento Sport отличается логотипом особой версии, чёрными полосками по бокам кузова, такого же цвета спойлером и крышей. Седан поставлен на 16-дюймовые колёсные диски Portago и оснащён светодиодными фарами, по которым можно предположить, что новинка построена на основе комплектации Highline Plus.
В салоне автомобиля имеются хромированные акценты, кожаная отделка рулевого колеса и селектора трансмиссии, мультимедийная система с тачскрином и камера заднего вида. Такое оснащение для бюджетной модели является довольно неплохим.
Предполагается, что базовая модификация автомобиля Vento Sport будет оснащена бензиновым агрегатом MPI ёмкостью 1,6 литра, двигателем TSI объёмом 1,2 литра, а также 1,5-литровым дизельным мотором TDI. О стоимости автомобиля станет известно позднее.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:00