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Образ Ксении Собчак разительно изменился с начала звездного пути

Стиль и образ нынешнего кандидата в президенты Ксении Собчак за 15 лет звездного пути претерпел значительные изменения.

Специалисты отметили, что макияж телеведущей стал более сдержанным, и яркую помаду Ксения использует только для светских мероприятий. В повседневной жизни она отдает предпочтение блеску для губ натуральных оттенков.

Образ Ксении Собчак разительно изменился с начала звездного пути

Больше всего метаморфоз произошло с прической Собчак, которая в далеком 2005 году делала начес и убирала волосы ободком, а теперь предпочитает традиционное каре в стиле минимализма и естественно уложенные пряди.

Образ Ксении Собчак разительно изменился с начала звездного пути

Можно припомнить Ксению Собчак даже с кудрями «мелкий бес» и с длинными наращенными прядями.

Образ Ксении Собчак разительно изменился с начала звездного пути

Пользователи отмечают, что черты лица знаменитости стали мягче с годами, тогда как хейтеры не исключают, что Собчак изменила форму носа при помощи пластических хирургов.

Ксения отрицает вмешательство врачей в ее внешность, которая далека от идеала, но, тем не менее, составляет часть ее индивидуальности.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:38
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