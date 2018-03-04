Образ Ксении Собчак разительно изменился с начала звездного пути

Специалисты отметили, что макияж телеведущей стал более сдержанным, и яркую помаду Ксения использует только для светских мероприятий. В повседневной жизни она отдает предпочтение блеску для губ натуральных оттенков.Больше всего метаморфоз произошло с прической Собчак, которая в далеком 2005 году делала начес и убирала волосы ободком, а теперь предпочитает традиционное каре в стиле минимализма и естественно уложенные пряди.Можно припомнить Ксению Собчак даже с кудрями «мелкий бес» и с длинными наращенными прядями.Пользователи отмечают, что черты лица знаменитости стали мягче с годами, тогда как хейтеры не исключают, что Собчак изменила форму носа при помощи пластических хирургов.Ксения отрицает вмешательство врачей в ее внешность, которая далека от идеала, но, тем не менее, составляет часть ее индивидуальности.