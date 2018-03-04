Учёные выяснили, что у человека начинается стресс, если он перестает заниматься сексом

Сертифицированный сексуальный психотерапевт Сари Купер уверен, что некоторые люди, воздерживающиеся от секса, сразу чувствую себя вялыми. Также в них пропадает желание заниматься сексом. Исследователь отмечает, что у многих "включается" установка: "С глаз долой — из сердца вон".Убеждён, что при помощи интима люди регулируют настроение. Ученый говорит, что если представительницы прекрасной половины существенно меньше начинают "заниматься любовью", их стенки влагалища истощаются. Поэтому и возвращаться к сексу им будет весьма тяжело.Исследователи подчеркивают, что отсутствие интимной жизни приводит к увеличению уровня стресса.