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Учёные выяснили, что у человека начинается стресс, если он перестает заниматься сексом

Ученые утверждают, что отсутствие секса неизбежно скажется на вашем здоровье, а также на его психике.

Сертифицированный сексуальный психотерапевт Сари Купер уверен, что некоторые люди, воздерживающиеся от секса, сразу чувствую себя вялыми. Также в них пропадает желание заниматься сексом. Исследователь отмечает, что у многих "включается" установка: "С глаз долой — из сердца вон".

Учёные выяснили, что у человека начинается стресс, если он перестает заниматься сексом

Убеждён, что при помощи интима люди регулируют настроение. Ученый говорит, что если представительницы прекрасной половины существенно меньше начинают "заниматься любовью", их стенки влагалища истощаются. Поэтому и возвращаться к сексу им будет весьма тяжело.

Исследователи подчеркивают, что отсутствие интимной жизни приводит к увеличению уровня стресса.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:50
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