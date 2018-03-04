Зрители заметили, что у Лилии Четрару и ее подруг одинаковые лица

Для девушки это была обычная пятница, «а значит, она отдыхает», тогда как хейтеры сразу заметили, что внешность Четрару очень сходна с лицами ее подружек.Пользователи пишут, что все три брюнетки переделали внешность на одно лицо и теперь ждут принцев. Кто-то с иронией отметил, что «отдыхают, устали бедняжки».Напомним, что Лилия Четрару на реалити-шоу построила отношения с Сергеем Захарьяшем и несколько месяцев назад они вместе покинули проект.При этом внешность девушек после участия в телестройке заметно улучшилась в результате многочисленных пластических операций.