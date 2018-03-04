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Зрители заметили, что у Лилии Четрару и ее подруг одинаковые лица

В Instagram бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Лилии Четрару появилось фото, на котором она запечатлена рядом с двумя подругами в ресторане.

Для девушки это была обычная пятница, «а значит, она отдыхает», тогда как хейтеры сразу заметили, что внешность Четрару очень сходна с лицами ее подружек.

Зрители заметили, что у Лилии Четрару и ее подруг одинаковые лица

Пользователи пишут, что все три брюнетки переделали внешность на одно лицо и теперь ждут принцев. Кто-то с иронией отметил, что «отдыхают, устали бедняжки».

Напомним, что Лилия Четрару на реалити-шоу построила отношения с Сергеем Захарьяшем и несколько месяцев назад они вместе покинули проект.

При этом внешность девушек после участия в телестройке заметно улучшилась в результате многочисленных пластических операций.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:22
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