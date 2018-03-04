АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Археологи в Испании нашли гигантские топоры древних европейцев

Испанские археологи во время раскопок обнаружили древние топоры невероятных размеров. Считается, что данные орудия труда применялись европейцами 300 тыс. лет назад для разделывания добычи, пишет портал британского таблоида Daily Mail.

Археологи в Испании нашли гигантские топоры древних европейцев


Предки людей, проживавшие на территории современной Европы, применяли гигантские топоры для обработки камней и прочих твердых материалов. Впрочем, некоторые ученые пришли к выводам, что подобные орудия труда носили исключительно символический характер.

Обнаружение топоров, чей средний размер примерно в 2 раза превышает габариты самого крупного орудия труда неандертальцев, заставит археологов пересмотреть ряд предположений о ходе эволюции человечества.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Просмотреть все новости