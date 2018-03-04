Археологи в Испании нашли гигантские топоры древних европейцев
Испанские археологи во время раскопок обнаружили древние топоры невероятных размеров. Считается, что данные орудия труда применялись европейцами 300 тыс. лет назад для разделывания добычи, пишет портал британского таблоида Daily Mail.
Предки людей, проживавшие на территории современной Европы, применяли гигантские топоры для обработки камней и прочих твердых материалов. Впрочем, некоторые ученые пришли к выводам, что подобные орудия труда носили исключительно символический характер.
Обнаружение топоров, чей средний размер примерно в 2 раза превышает габариты самого крупного орудия труда неандертальцев, заставит археологов пересмотреть ряд предположений о ходе эволюции человечества.
Предки людей, проживавшие на территории современной Европы, применяли гигантские топоры для обработки камней и прочих твердых материалов. Впрочем, некоторые ученые пришли к выводам, что подобные орудия труда носили исключительно символический характер.
Обнаружение топоров, чей средний размер примерно в 2 раза превышает габариты самого крупного орудия труда неандертальцев, заставит археологов пересмотреть ряд предположений о ходе эволюции человечества.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:15