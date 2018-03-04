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Физики в СССР пытались превратить Землю в звездолет

В 50-х годах в СССР физики разрабатывали концепцию межзвездного космического корабля, которым предлагалось сделать всю планету Земля. Астрономы считали наше Солнце весьма непостоянным объектом, поэтому Землю планировалось пустить в полет.

Физики в СССР пытались превратить Землю в звездолет


Для превращения планеты в корабль предлагалось на Южном полюсе взорвать несколько водородных бомб, которые создадут гигантский кратер для последующего формирования камеры двигательной установки, публикует данные портал "Аргументы и факты". Атомные взрывы создадут достаточное количество топлива, а в виде балласта выступит вода.

Для маневрирования в космосе ученые советовали создать аналогичные кратеры в районе экватора. Там двигатели включали бы попеременно, придавая нужный вектор движения планете. Впрочем, оставался открытым вопрос относительно сохранности атмосферы планеты, когда струи от работающих двигателей могли отбросить или, наоборот, затянуть оболочку.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:50
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