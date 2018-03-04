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В США у Белого дома неизвестный мужчина смертельно ранил сам себя

Американская секретная служба опубликовала в Твиттере короткое сообщение о стрельбе у Белого дома. Как выяснилось, неизвестный мужчина выстрелил себе в руку у северной ограды резиденции Трампа. Впоследствии стрелявший скончался в клинике Вашингтона.

В США у Белого дома неизвестный мужчина смертельно ранил сам себя


Секретная служба США информировала общественность об инциденте, случившимся в непосредственной близости от Белого дома. Мужчина средних лет, находившийся у северной ограды резиденции американского президента, выстрелил себе в руку. Сотрудники американской секретной службы, несмотря на то, то выстрел прогремел в непосредственной близости от Белого дома, стрельбу не открыли. Наоборот, представители этой службы вызвали медработников и попытались помочь пострадавшему. Однако доставленный в местную клинику мужчина, нанёсший себе огнестрельное ранение, впоследствии скончался.

Сообщается, что кроме мужчины, чья личность пока не установлена, в ЧП у Белого дома больше никто не пострадал. В данный момент сотрудники секретной службы США ведут поиск родственников стрелявшего и пытаются выяснить мотивы столь странного поведения взрослого мужчины.

Добавим, что Дональда Трампа - хозяина Белого дома в момент инцидента у северной ограды в резиденции не было. Сейчас президент США отдыхает на курорте Мар-а-Лаго (Флорида), однако Трамп проинформирован о случившемся у стен его вашингтонской резиденции.
Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:30
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