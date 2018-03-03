Певица Валерия перед сезоном отпусков решила прибегнуть к методу Полишинеля для сохранения фигуры

Многодетная звездная мама опубликовала в Instagram снимок, на котором занимается в спортзале. Исполнительница поднимает гантели, которые внешне выглядят намного больше ее хрупкой фигуры, а также показывает подписчикам накачанный пресс. Певица Валерия решила надеть белый топ и собрала волосы в пучок, чтобы они не мешали занятиям.Подписчики сразу оценили легкую сушку звезды, однако попросили ее не увлекаться такими методами. Она без них выглядит прекрасно и может выделяться на фоне молодых девушек. Некоторые лица решили раскритиковать фигуру знаменитости, отметив, что она слишком худощавая и только подчеркивает истинный возраст женщины.