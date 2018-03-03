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Певица Валерия перед сезоном отпусков решила прибегнуть к методу Полишинеля для сохранения фигуры

Поклонники певицы Валерии всегда поражались ее прекрасным внешним видом и талантом. Сейчас звезда перед сезоном отпусков решила прибегнуть к методу Полишенеля для сохранения фигуры.

Многодетная звездная мама опубликовала в Instagram снимок, на котором занимается в спортзале. Исполнительница поднимает гантели, которые внешне выглядят намного больше ее хрупкой фигуры, а также показывает подписчикам накачанный пресс. Певица Валерия решила надеть белый топ и собрала волосы в пучок, чтобы они не мешали занятиям.

Певица Валерия перед сезоном отпусков решила прибегнуть к методу Полишинеля для сохранения фигуры


Подписчики сразу оценили легкую сушку звезды, однако попросили ее не увлекаться такими методами. Она без них выглядит прекрасно и может выделяться на фоне молодых девушек. Некоторые лица решили раскритиковать фигуру знаменитости, отметив, что она слишком худощавая и только подчеркивает истинный возраст женщины.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:02
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