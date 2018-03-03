Новый цвет волос супруги Никиты Преснякова Алены Красновой вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов
С приходом весны супруга Никиты Преснякова тоже решила изменить свой цвет волос, опубликовав снимок в Instagram. Однако фанаты неоднозначно отреагировали на изменение внешнего вида Алены Красновой.
Модель выбрала для себя лиловый оттенок вместе клубничного бренда, позируя перед камерой в шубе красного цвета и солнцезащитных очках. Она отметила, что раньше не хотела делать съемки из-за отсутствия вдохновения, но сейчас солнечные лучи изменили ситуацию даже при минусовой температуре. Подписчики назвали Алену Краснову весенней феей и отметили, что ей идет смелое цветовое решение, подчеркнувшее нежный образ.
Однако пользователи сетей выразили иное мнение и даже сравнили знаменитость с пенсионерками, тоже любившими раньше красить волосы чернилами. Они раскритиковали внешний вид девушки, но сама она предпочла не отвечать на выпады недоброжелателей.
Модель выбрала для себя лиловый оттенок вместе клубничного бренда, позируя перед камерой в шубе красного цвета и солнцезащитных очках. Она отметила, что раньше не хотела делать съемки из-за отсутствия вдохновения, но сейчас солнечные лучи изменили ситуацию даже при минусовой температуре. Подписчики назвали Алену Краснову весенней феей и отметили, что ей идет смелое цветовое решение, подчеркнувшее нежный образ.
Однако пользователи сетей выразили иное мнение и даже сравнили знаменитость с пенсионерками, тоже любившими раньше красить волосы чернилами. Они раскритиковали внешний вид девушки, но сама она предпочла не отвечать на выпады недоброжелателей.