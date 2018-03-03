Новый цвет волос супруги Никиты Преснякова Алены Красновой вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов

Модель выбрала для себя лиловый оттенок вместе клубничного бренда, позируя перед камерой в шубе красного цвета и солнцезащитных очках. Она отметила, что раньше не хотела делать съемки из-за отсутствия вдохновения, но сейчас солнечные лучи изменили ситуацию даже при минусовой температуре. Подписчики назвали Алену Краснову весенней феей и отметили, что ей идет смелое цветовое решение, подчеркнувшее нежный образ.Однако пользователи сетей выразили иное мнение и даже сравнили знаменитость с пенсионерками, тоже любившими раньше красить волосы чернилами. Они раскритиковали внешний вид девушки, но сама она предпочла не отвечать на выпады недоброжелателей.