Ученые предложили новые способы классификации сахарного диабета

Первому типу диабета определили форму аутоиммунного заболевания, при котором у людей прекращается производство инсулина полностью, а второму типу - когда у организма вырабатывается устойчивость к инсулину. Как показали результаты крупного проекта настоящего времени, организованного в Финляндии и Швеции, для диабета второго типа необходимо разделить классификацию в форме четырех различных заболеваний. Причем, в результат заложена необходимость «смены парадигмы» относительно того, как происходит лечение диабета людьми. Авторы предполагают, что разделение на конкретные группы, поможет диагностированию проблем, а так же адаптации процедур и приведению к показаниям для прецизионных лекарств.Для первой формы установлены показатели тяжелого диабета, сопровождаемого дефицитом инсулина. Данная категория включает высокий уровень сахара в крови у граждан с пониженным уровнем инсулина, помимо этого, сюда относят умеренную резистентность к инсулину. Для другого типа инсулинорезистентного диабета тяжелой формы, определили связь с ожирением. Имеющий связь с лишним весом, умеренный диабет включает категорию пациентов с разными видами ожирения. Ему определена относительно меньшая серьезность. Распространение происходит больше у людей, заболевающих в сравнительно молодом возрасте. В последнюю группу вошла форма мягкого возрастного диабета. Наибольшее значение здесь уделяется пожилым людям, которые составляют 40% всех пациентов.