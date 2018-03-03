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Ученые предложили новые способы классификации сахарного диабета

На протяжении нескольких десятилетий предполагалось наличие только двух форм диабета, но недавние выводы ученых показали неожиданный результат. Как оказалось, недуг имеет пять видов. Данный факт выяснен группой экспертов, возглавляемых Лундским университетом, информация от Daily Mail.

Первому типу диабета определили форму аутоиммунного заболевания, при котором у людей прекращается производство инсулина полностью, а второму типу - когда у организма вырабатывается устойчивость к инсулину. Как показали результаты крупного проекта настоящего времени, организованного в Финляндии и Швеции, для диабета второго типа необходимо разделить классификацию в форме четырех различных заболеваний. Причем, в результат заложена необходимость «смены парадигмы» относительно того, как происходит лечение диабета людьми. Авторы предполагают, что разделение на конкретные группы, поможет диагностированию проблем, а так же адаптации процедур и приведению к показаниям для прецизионных лекарств.
Ученые предложили новые способы классификации сахарного диабета


Для первой формы установлены показатели тяжелого диабета, сопровождаемого дефицитом инсулина. Данная категория включает высокий уровень сахара в крови у граждан с пониженным уровнем инсулина, помимо этого, сюда относят умеренную резистентность к инсулину. Для другого типа инсулинорезистентного диабета тяжелой формы, определили связь с ожирением. Имеющий связь с лишним весом, умеренный диабет включает категорию пациентов с разными видами ожирения. Ему определена относительно меньшая серьезность. Распространение происходит больше у людей, заболевающих в сравнительно молодом возрасте. В последнюю группу вошла форма мягкого возрастного диабета. Наибольшее значение здесь уделяется пожилым людям, которые составляют 40% всех пациентов.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:30
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