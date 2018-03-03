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Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне

Певица ищет вдохновение в весеннем сезоне и уверена, что будущее потепление позитивно отразиться на людских эмоциях. Анна Седокова решила посвятить этой теме новый пост в Instagram.

Она отметила, что все изменится в лучшую сторону, потому что можно будет скинуть с себя теплые вещи и не бояться заболеть, гуляя по улице в куртке. Тогда люди начнут посещать тренажерные залы, а в сетях появится много советов относительно похудения. Также Анна Седокова затронула тему любви, отметив, что избранники начнут осознавать свои ошибки и отношения примут новые обороты.

Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне


Подписчики отметили, что эти слова могут быть адресованы бывшему возлюбленному звезды, от которого на свет появился наследник Гектор. Многие люди пожелали артистке здоровья и исполнения заветных желаний, после чего посоветовали помириться с любимым человеком, начав новую жизнь.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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