Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне

Она отметила, что все изменится в лучшую сторону, потому что можно будет скинуть с себя теплые вещи и не бояться заболеть, гуляя по улице в куртке. Тогда люди начнут посещать тренажерные залы, а в сетях появится много советов относительно похудения. Также Анна Седокова затронула тему любви, отметив, что избранники начнут осознавать свои ошибки и отношения примут новые обороты.Подписчики отметили, что эти слова могут быть адресованы бывшему возлюбленному звезды, от которого на свет появился наследник Гектор. Многие люди пожелали артистке здоровья и исполнения заветных желаний, после чего посоветовали помириться с любимым человеком, начав новую жизнь.