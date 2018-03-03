Ученые: Пришельцы не могут связаться с людьми из-за старых технологий нашей планеты
Американские ученые считаю, что пришельцы не могут связаться с людьми из-за старых технологий нашей планеты. Они давно пытаются наладить контакт, но все попытки заканчиваются неудачей.
Возможно, представители внеземных цивилизаций тоже стараются применить световые разработки или посылать сигналы с помощью радиоволн. Но новые разработки ученых не позволяют им уловить эти послания, так как технологии заглушают все звуки из космоса. Пока неизвестно, как нужно поступить в данном вопросе, но 33% жителей страны не сомневаются в существовании гуманоидов.
Многие специалисты заняты созданием новых способов, после чего можно будет связаться с пришельцами. Они отметили, что их нужно искать за пределами Солнечной системы, но такие устройства невозможно сделать из-за больших затрат средств.
Возможно, представители внеземных цивилизаций тоже стараются применить световые разработки или посылать сигналы с помощью радиоволн. Но новые разработки ученых не позволяют им уловить эти послания, так как технологии заглушают все звуки из космоса. Пока неизвестно, как нужно поступить в данном вопросе, но 33% жителей страны не сомневаются в существовании гуманоидов.
Многие специалисты заняты созданием новых способов, после чего можно будет связаться с пришельцами. Они отметили, что их нужно искать за пределами Солнечной системы, но такие устройства невозможно сделать из-за больших затрат средств.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00