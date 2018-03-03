У Платона Шепелева появилась сестричка

Известный отечественный шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев не желает афишировать эти отношения для общественности. Однако пара очень любит посиделки с их общими друзьями, об этом говорят видеоролики, снятые ещё в конце января.Стоит отметить, что у Екатерины Тулуповой есть от предыдущих отношений дочка. Следовательно, если влюблённые живут семьей, то у сына Шепелева – Платона, появилась сводная сестрёнка.