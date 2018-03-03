Кристина Орбакайте поведала о здоровье Аллы Пугачевой

В СМИ появилась информация, что Примадонна удалила часть желудка для того, чтобы не набирать в весе. Пока поклонники восхищаются худобой Аллы Борисовны, врачи предрекают исполнительницы песен муки, так как резекция желудка бесследно не проходит. Сама Пугачёва никак не комментирует данную информацию, чем только подогревает интерес к себе. Об операции также молчат близкие певицы, в том числе и Максим Галкин, который постоянно сообщает в социальных сетях новости о супруге.Орбакайте рассказала, что сейчас Примадонна готовится к праздничному дню жёлтых цветов, который она сама придумала пару лет назад. Ранее вся семья ходила по московским улицам и вручала прохожим желтые цветы. После этого родственники отдыхали в уютном местечке.