Роснефть: Российские нефтяные компании на подъеме

По утверждению топ-менеджеров из российских углевоодородных компаний - Роснефть, ЛУКОЙЛ и Газпром нефть в этом году продолжат получать сверхприбыль на фоне санкционного давления. Этому способствует низкая инфляция и стабильная внутриполитическая ситуация. Одновременно максимально усиливается госсектор, когда все отрасли экономики находятся под контролем чиновников. На внешних рынках усиливаются фундаментальные экономические факторы поддерживающие высокие цены на газ и нефть.Прогноз по росту прибыли будет находиться в пределах от 15 до 30% по версии EBITDA. Доходность этих компаний составляет в 2018 году; не ниже 7%; 6% и 5%в годовом выражении, соответственно. Однако экономисты обращают внимание на то, что это "благополучие" может закончится уже в этом году, если соглашение ОПЕК по ограничению добычи не будет возобновлено. Это является прогнозируемым итогом из-за существенного нарастания поставок из США, которые уже со следующего года получат новые терминалы в Европе.