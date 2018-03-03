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Курс валют на 03.03.2018

Роснефть: Российские нефтяные компании на подъеме

Российские углеводородные компании в 2018 году продолжат находиться на пике роста поставок в Европу, Китай и страны ближнего зарубежья, считают чиновники профильного ведомства. По данным экспертов, рост прибыли может превысить 15% по сравнению с минувшим годом.

По утверждению топ-менеджеров из российских углевоодородных компаний - Роснефть, ЛУКОЙЛ и Газпром нефть в этом году продолжат получать сверхприбыль на фоне санкционного давления. Этому способствует низкая инфляция и стабильная внутриполитическая ситуация. Одновременно максимально усиливается госсектор, когда все отрасли экономики находятся под контролем чиновников. На внешних рынках усиливаются фундаментальные экономические факторы поддерживающие высокие цены на газ и нефть.

Роснефть: Российские нефтяные компании на подъеме


Прогноз по росту прибыли будет находиться в пределах от 15 до 30% по версии EBITDA. Доходность этих компаний составляет в 2018 году; не ниже 7%; 6% и 5%в годовом выражении, соответственно. Однако экономисты обращают внимание на то, что это "благополучие" может закончится уже в этом году, если соглашение ОПЕК по ограничению добычи не будет возобновлено. Это является прогнозируемым итогом из-за существенного нарастания поставок из США, которые уже со следующего года получат новые терминалы в Европе.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:30
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