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Apple опять стала лидером рынка носимой электроники

Аналитиками IDC отмечается, что компания Apple опять стала лидером современного рынка носимой электроники.

Apple опять стала лидером рынка носимой электроники

Они к такому выводу пришли после недавнего своего исследования. За прошлый октябрь-декабрь выпустили 37,9 миллиона гаджетов (умные часы, фитнес трекеры). 8 000 000 девайсов приходятся на долю компании Apple. Устройства Apple Watch начали продавать вдвое больше. Выпустили и реализовали свыше 8 миллионов «умных» часов, что на 2 600 000 больше ближайшего конкурента. Это позволило компании опять занять первую позицию в рамках рынка носимой электроники. Главной причиной возвращения Apple на заслуженный трон является выпуск Apple Watch, имеющих поддержку сотовой связи.

Согласно итогам последних 3 месяцев позапрошлого года лидером списка являлась компания Fitbit – 5 400 000 девайсов. В пятёрку лидеров также вошли такие компании как Xiaomi – 4 900 000 девайсов, Garmin – 2 500 000 устройств, Huawei – 1 600 000 устройств.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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