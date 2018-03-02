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Twitter разрешит сохранять твиты в личные закладки пользователя

Владельцами компании Twitter, представлены новые функциональные возможности для своих пользователей. Для юзеров теперь доступна установка закладок в анонимном режиме.

О удобстве своих постоянных пользователей, позаботился микроблог Twitter. Теперь, наиболее интересные публикации и статьи, можно формировать списком, прямо в социальной сети. Раньше, способ сохранения материала для пользователей Сети, сопровождался предварительными ретвитами или нажатием кнопки «Мне нравится».
Twitter разрешит сохранять твиты в личные закладки пользователя


Сейчас все проводимые действия реализовываются анонимным режимом. Про существование закладок подобного рода, будет известно только самому пользователю. Настоящая новация привлекла пристальное внимание подписчиков на многие аккаунты в Twitter, по причине того, что от создателей социальной сети подобные действия ожидали уже давно.

Как отметили в самой компании, теперь все самое интересное не пройдет мимо внимания пользователей, они будут в курсе натболее популярных событий всемирной паутины. Сама подборка с соответствующими закладками, может храниться необходимо долгое время.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:00
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