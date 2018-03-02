Twitter разрешит сохранять твиты в личные закладки пользователя

О удобстве своих постоянных пользователей, позаботился микроблог Twitter. Теперь, наиболее интересные публикации и статьи, можно формировать списком, прямо в социальной сети. Раньше, способ сохранения материала для пользователей Сети, сопровождался предварительными ретвитами или нажатием кнопки «Мне нравится».Сейчас все проводимые действия реализовываются анонимным режимом. Про существование закладок подобного рода, будет известно только самому пользователю. Настоящая новация привлекла пристальное внимание подписчиков на многие аккаунты в Twitter, по причине того, что от создателей социальной сети подобные действия ожидали уже давно.Как отметили в самой компании, теперь все самое интересное не пройдет мимо внимания пользователей, они будут в курсе натболее популярных событий всемирной паутины. Сама подборка с соответствующими закладками, может храниться необходимо долгое время.