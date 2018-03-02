Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с сексуальной Настасьей Самбурской

Настасья Самбурская первого марта отметила своё день рождение. Многие коллеги актрисы в рамках Instagram публиковали её снимки с поздравлениями. Наталья Рудова также обнародовала совместную публикацию со звездой. На фотографии они, скорей всего, собираются на вечеринку, потому что одеты в коктейльные платья.Наталья пожелала своей подруге любви и счастья. Фолловеры актрисы тоже присоединились к поздравлениям. Публикация в течение суток сумела собрать более 200 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 550 комментариев от многочисленных подписчиков знаменитости.