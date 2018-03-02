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Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с сексуальной Настасьей Самбурской

Наталья Рудова в своём микроблоге Instagram выложила сексуальную публикацию с Настасьей Самбурской. На фото артистки запечатлены в обтягивающих платьях, которые подчёркивают их фигуры.

Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с сексуальной Настасьей Самбурской

Настасья Самбурская первого марта отметила своё день рождение. Многие коллеги актрисы в рамках Instagram публиковали её снимки с поздравлениями. Наталья Рудова также обнародовала совместную публикацию со звездой. На фотографии они, скорей всего, собираются на вечеринку, потому что одеты в коктейльные платья.

Наталья пожелала своей подруге любви и счастья. Фолловеры актрисы тоже присоединились к поздравлениям. Публикация в течение суток сумела собрать более 200 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 550 комментариев от многочисленных подписчиков знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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