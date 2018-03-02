Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное признание о причинах смерти певицы

Браун считает, что Хьюстон умерла не из-за передозировки наркотиками. Указанная версия до сей поры, наиболее активно поддерживается СМИ. По словам экс-супруга, у артистки имелось пагубное пристрастие, однако он не уверен, что собственно оно привело к финалу жизни его возлюбленной. Мужчина поведал, что Уитни Хьюстон проходила лечение в специальном центре, которое практически помогло ей избавиться от зависимости.Особый акцент причины смерти бывшей супруги Бобби Браун сделан на то, что исполнительница песен была “сломлена духовно”, при этом её сердце — разбито. Музыкант убежден, что если бы на тот момент не некоторые стечения обстоятельств, то всё могло бы быть совершенно по-другому.