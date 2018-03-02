АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное признание о причинах смерти певицы

Бобби Браун, являющийся экс-супругом Уитни Хьюстон, сделал признание касательно причин кончины знаменитой певицы. По словам мужчины, к смерти исполнительницы песен могло послужить “неожиданное стечение обстоятельств”.

Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное признание о причинах смерти певицы

Браун считает, что Хьюстон умерла не из-за передозировки наркотиками. Указанная версия до сей поры, наиболее активно поддерживается СМИ. По словам экс-супруга, у артистки имелось пагубное пристрастие, однако он не уверен, что собственно оно привело к финалу жизни его возлюбленной. Мужчина поведал, что Уитни Хьюстон проходила лечение в специальном центре, которое практически помогло ей избавиться от зависимости.

Особый акцент причины смерти бывшей супруги Бобби Браун сделан на то, что исполнительница песен была “сломлена духовно”, при этом её сердце — разбито. Музыкант убежден, что если бы на тот момент не некоторые стечения обстоятельств, то всё могло бы быть совершенно по-другому.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи
Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии
Facebook завершил эксперимент над пользователями
Настасье Самбурской подарили на день рождения
Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение
Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала
Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает
Google запущен сервис для записи мелодий в
Эксперты смогли выявить новый подслушивающий
Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с
Кети Топурия откровенно призналась, что со своим
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное
В Instagram теперь появятся видеозвонки
Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю
На MWC 2018 представили смартфон с опцией
Объявлен сбор средств на самый минималистичный
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью
Матч за Суперкубок России может состояться в
Появились подробности о модели смартфона HTC
На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с
Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в
Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей
В компании Microsoft разработали
Серые дельфины запоминают и планируют каждое
Ученые рассказали про пользу граната для похудения
На продажу выставлен самый странный спорткар
Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за
Ученые: Улыбка не всегда говорит про
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в
Просмотреть все новости