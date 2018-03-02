Глава Volvo показал фотографии нового седана S60
Седан Volvo S60 нового поколения на данный момент проходит зимние тесты в Норвегии. Накануне исполнительный директор компании Volvo опубликовал в Twitter фотографии автомобиля под камуфляжным покрытием.
Автомобиль Volvo S60 построен на платформе SPA, на которой также сконструирован представленный недавно универсал V60. Также седан у универсала позаимствует бензиновые и дизельные 4-цилиндровые силовые агрегаты, а также гибридные установки. Ожидается, что Volvo S60 начнут производить в этом году на заводе шведской компании, который расположен в Южной Каролине.
Универсал Volvo V60 новой генерации был представлен в конце февраля в Стокгольме. В оснащение автомобиля входит полуавтопилот Pilot Assist и система City Safety, предотвращающая встречные столкновения.
Стоит отметить, что актуальная версия Volvo S60 на российском рынке доступна по цене от 1 899 000 рублей.
Автомобиль Volvo S60 построен на платформе SPA, на которой также сконструирован представленный недавно универсал V60. Также седан у универсала позаимствует бензиновые и дизельные 4-цилиндровые силовые агрегаты, а также гибридные установки. Ожидается, что Volvo S60 начнут производить в этом году на заводе шведской компании, который расположен в Южной Каролине.
Универсал Volvo V60 новой генерации был представлен в конце февраля в Стокгольме. В оснащение автомобиля входит полуавтопилот Pilot Assist и система City Safety, предотвращающая встречные столкновения.
Стоит отметить, что актуальная версия Volvo S60 на российском рынке доступна по цене от 1 899 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:50