Глава Volvo показал фотографии нового седана S60

Автомобиль Volvo S60 построен на платформе SPA, на которой также сконструирован представленный недавно универсал V60. Также седан у универсала позаимствует бензиновые и дизельные 4-цилиндровые силовые агрегаты, а также гибридные установки. Ожидается, что Volvo S60 начнут производить в этом году на заводе шведской компании, который расположен в Южной Каролине.Универсал Volvo V60 новой генерации был представлен в конце февраля в Стокгольме. В оснащение автомобиля входит полуавтопилот Pilot Assist и система City Safety, предотвращающая встречные столкновения.Стоит отметить, что актуальная версия Volvo S60 на российском рынке доступна по цене от 1 899 000 рублей.