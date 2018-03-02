АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Глава Volvo показал фотографии нового седана S60

Седан Volvo S60 нового поколения на данный момент проходит зимние тесты в Норвегии. Накануне исполнительный директор компании Volvo опубликовал в Twitter фотографии автомобиля под камуфляжным покрытием.

Глава Volvo показал фотографии нового седана S60


Автомобиль Volvo S60 построен на платформе SPA, на которой также сконструирован представленный недавно универсал V60. Также седан у универсала позаимствует бензиновые и дизельные 4-цилиндровые силовые агрегаты, а также гибридные установки. Ожидается, что Volvo S60 начнут производить в этом году на заводе шведской компании, который расположен в Южной Каролине.

Универсал Volvo V60 новой генерации был представлен в конце февраля в Стокгольме. В оснащение автомобиля входит полуавтопилот Pilot Assist и система City Safety, предотвращающая встречные столкновения.

Стоит отметить, что актуальная версия Volvo S60 на российском рынке доступна по цене от 1 899 000 рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи
Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии
Facebook завершил эксперимент над пользователями
Настасье Самбурской подарили на день рождения
Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение
Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала
Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает
Google запущен сервис для записи мелодий в
Эксперты смогли выявить новый подслушивающий
Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с
Кети Топурия откровенно призналась, что со своим
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное
В Instagram теперь появятся видеозвонки
Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю
На MWC 2018 представили смартфон с опцией
Объявлен сбор средств на самый минималистичный
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью
Матч за Суперкубок России может состояться в
Появились подробности о модели смартфона HTC
На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с
Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в
Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей
В компании Microsoft разработали
Серые дельфины запоминают и планируют каждое
Ученые рассказали про пользу граната для похудения
На продажу выставлен самый странный спорткар
Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за
Ученые: Улыбка не всегда говорит про
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в
Просмотреть все новости