Российский «Лед» побьет рекорды кинопроката в Китае

Мелодрама «Лед» российского режиссера Олега Трофимова будет представлена в широком прокате на 48 тысячах китайских экранов в марте. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Sony Pictures Releasing Russia».Кинокартина «Лед» стала первым релизом производства РФ компании «AirSpeed Pictures», сотрудничающей с крупнейшими иностранными кино-проектами.Как заявила компания-дистрибьютор, она гордится тем, что имеет возможность показать зрителям Китая эту романтическую историю о силе духа женщины-фигуристки.Фильм будет показан и на китайском телевидении. Главный вещатель страны, Центральное телевидение КНР (CCTV), уже приобрел права на показ фильма.