Российский «Лед» побьет рекорды кинопроката в Китае
Спортивная российская мелодрама «Лед» в марте будет представлена зрителям Китая. Картина побьет рекорды кинопроката страны, представ на 48 тысячах экранов.
Мелодрама «Лед» российского режиссера Олега Трофимова будет представлена в широком прокате на 48 тысячах китайских экранов в марте. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Sony Pictures Releasing Russia».
Кинокартина «Лед» стала первым релизом производства РФ компании «AirSpeed Pictures», сотрудничающей с крупнейшими иностранными кино-проектами.
Как заявила компания-дистрибьютор, она гордится тем, что имеет возможность показать зрителям Китая эту романтическую историю о силе духа женщины-фигуристки.
Фильм будет показан и на китайском телевидении. Главный вещатель страны, Центральное телевидение КНР (CCTV), уже приобрел права на показ фильма.
Мелодрама «Лед» российского режиссера Олега Трофимова будет представлена в широком прокате на 48 тысячах китайских экранов в марте. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Sony Pictures Releasing Russia».
Кинокартина «Лед» стала первым релизом производства РФ компании «AirSpeed Pictures», сотрудничающей с крупнейшими иностранными кино-проектами.
Как заявила компания-дистрибьютор, она гордится тем, что имеет возможность показать зрителям Китая эту романтическую историю о силе духа женщины-фигуристки.
Фильм будет показан и на китайском телевидении. Главный вещатель страны, Центральное телевидение КНР (CCTV), уже приобрел права на показ фильма.