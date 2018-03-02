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Российский «Лед» побьет рекорды кинопроката в Китае

Спортивная российская мелодрама «Лед» в марте будет представлена зрителям Китая. Картина побьет рекорды кинопроката страны, представ на 48 тысячах экранов.
Российский «Лед» побьет рекорды кинопроката в Китае


Мелодрама «Лед» российского режиссера Олега Трофимова будет представлена в широком прокате на 48 тысячах китайских экранов в марте. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Sony Pictures Releasing Russia».

Кинокартина «Лед» стала первым релизом производства РФ компании «AirSpeed Pictures», сотрудничающей с крупнейшими иностранными кино-проектами.

Как заявила компания-дистрибьютор, она гордится тем, что имеет возможность показать зрителям Китая эту романтическую историю о силе духа женщины-фигуристки.

Фильм будет показан и на китайском телевидении. Главный вещатель страны, Центральное телевидение КНР (CCTV), уже приобрел права на показ фильма.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:30
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