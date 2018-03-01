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Замена мусорников зелеными насаждениями снижает уровень преступности

В США исследователи вместе с Лесной службой выяснили, что снизить степень преступности в бедных районах и кварталах городов может помочь уборка территорий, где находятся мусорники. Для того чтобы ещё больше улучшить обстановку надо на местах заброшенных участков посадить деревья.

Замена мусорников зелеными насаждениями снижает уровень преступности

Исследователи США отмечают, что около 15 процентов территории городов не используется, и со временем эти участки превращаются в мусорники, где происходят преступления. Необычный метод решения данной проблемы впервые проверили в Филадельфии.

С более 500 участков был вывезен мусор, а затем на них высадили разную растительность. Через год полицейские отчеты показали, что метод работает. Количество краж в этих районах упал на 25%, насилие - на 29%, ещё на 30% сократился вандализм и распитие алкоголя в общественных местах. Жители окрестностей сказали, что после озеленения чувствуют на улице себя безопаснее.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 22:15
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