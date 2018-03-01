Замена мусорников зелеными насаждениями снижает уровень преступности

Исследователи США отмечают, что около 15 процентов территории городов не используется, и со временем эти участки превращаются в мусорники, где происходят преступления. Необычный метод решения данной проблемы впервые проверили в Филадельфии.С более 500 участков был вывезен мусор, а затем на них высадили разную растительность. Через год полицейские отчеты показали, что метод работает. Количество краж в этих районах упал на 25%, насилие - на 29%, ещё на 30% сократился вандализм и распитие алкоголя в общественных местах. Жители окрестностей сказали, что после озеленения чувствуют на улице себя безопаснее.