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Владимир Путин призвал обеспечить регулярную индексацию пенсий

Владимир Путин заявил касательно необходимости обеспечения индексации пенсий выше темпов наблюдаемой инфляции в России.

Владимир Путин призвал обеспечить регулярную индексацию пенсий

Владимир Путин отметил, что старшее поколение внесло в развитие государства очень большой вклад. Поэтому его поддержка – это нравственный долг государства. У пенсионеров жизнь должна быть достойной. Требуется повысить размеры пенсии, а также обеспечить индексацию выше наблюдаемых темпов инфляции, сократить разрыв между зарплатой и пенсией. Путин сказал, что новое правительство, сформированное после выборов, должно подготовить специальную программу эффективной поддержки россиян старшего поколения, а также повышения уровня их жизни.

Стоит напомнить, что Путин в конце прошедшего года распорядился с первого января проиндексировать выплаты российским пенсионерам воинской службы, категориям, приравненным к ним. В Минфине поддержали данную инициативу главы страны, отметив ее актуальность.
Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 21:00
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