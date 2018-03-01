Владимир Путин призвал обеспечить регулярную индексацию пенсий

Владимир Путин отметил, что старшее поколение внесло в развитие государства очень большой вклад. Поэтому его поддержка – это нравственный долг государства. У пенсионеров жизнь должна быть достойной. Требуется повысить размеры пенсии, а также обеспечить индексацию выше наблюдаемых темпов инфляции, сократить разрыв между зарплатой и пенсией. Путин сказал, что новое правительство, сформированное после выборов, должно подготовить специальную программу эффективной поддержки россиян старшего поколения, а также повышения уровня их жизни.Стоит напомнить, что Путин в конце прошедшего года распорядился с первого января проиндексировать выплаты российским пенсионерам воинской службы, категориям, приравненным к ним. В Минфине поддержали данную инициативу главы страны, отметив ее актуальность.