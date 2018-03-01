ZenFone Max (M1) получил батарею 4000 мАч

Дисплей девайса обладает диагональю 5,5 дюйма, а также разрешением изображения стандарта HD+. В аппаратной платформе новинки оказались процессоры SoC Snapdragon 425 и Snapdragon 430, а также модули ОЗУ с объемом памяти в 2 и 3 Гб. Что касается ПЗУ, то там будет доступно 32 Гб свободного пространства. Всю электронику телефона ZenFone Max (M1) будет питать аккумулятор на 4000 мАч.Также имеется сдвоенная основная камера с сенсорами на 13 и 8 Мп, которые имеют опции f/2,0, автофокус и увеличенный угол обзора до 120 градусов. Фронтальный модуль предлагает разрешение в 8 Мп. Помимо этого стоит выделить дактилоскопический датчик, операционную систему ОС ZenUI 5.0 и слот для двух карт SIM, который совмещен с microSD.Цена модели $290.