ZenFone Max (M1) получил батарею 4000 мАч
В рамках выставки MWC 2018, компания ASUS презентовала устройство ZenFone Max (M1), при разработке которого производитель ориентировался на автономность. Данная модификация является слегка упрощенной версией модели ZenFone Max Plus (M1).
Дисплей девайса обладает диагональю 5,5 дюйма, а также разрешением изображения стандарта HD+. В аппаратной платформе новинки оказались процессоры SoC Snapdragon 425 и Snapdragon 430, а также модули ОЗУ с объемом памяти в 2 и 3 Гб. Что касается ПЗУ, то там будет доступно 32 Гб свободного пространства. Всю электронику телефона ZenFone Max (M1) будет питать аккумулятор на 4000 мАч.
Также имеется сдвоенная основная камера с сенсорами на 13 и 8 Мп, которые имеют опции f/2,0, автофокус и увеличенный угол обзора до 120 градусов. Фронтальный модуль предлагает разрешение в 8 Мп. Помимо этого стоит выделить дактилоскопический датчик, операционную систему ОС ZenUI 5.0 и слот для двух карт SIM, который совмещен с microSD.
Цена модели $290.
Дисплей девайса обладает диагональю 5,5 дюйма, а также разрешением изображения стандарта HD+. В аппаратной платформе новинки оказались процессоры SoC Snapdragon 425 и Snapdragon 430, а также модули ОЗУ с объемом памяти в 2 и 3 Гб. Что касается ПЗУ, то там будет доступно 32 Гб свободного пространства. Всю электронику телефона ZenFone Max (M1) будет питать аккумулятор на 4000 мАч.
Также имеется сдвоенная основная камера с сенсорами на 13 и 8 Мп, которые имеют опции f/2,0, автофокус и увеличенный угол обзора до 120 градусов. Фронтальный модуль предлагает разрешение в 8 Мп. Помимо этого стоит выделить дактилоскопический датчик, операционную систему ОС ZenUI 5.0 и слот для двух карт SIM, который совмещен с microSD.
Цена модели $290.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30