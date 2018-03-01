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Появились первые фото новых смарт-часов от Fitbit

Несмотря на то, что компания Fitbit, которая является производителем фитнес-трекеров и смарт-часов, терпит убытки, ее специалисты не стоят на месте и работают над новыми девайсами. В Сети появились первые изображения приемника модели «умных» часов Fitbit Blaze.

Появились первые фото новых смарт-часов от Fitbit


Изображения были представлены на сайте ресурса Wearable. Стоит отметить, что данные часы еще официально не были анонсированы. В целом можно заметить, что новая модель часов очень похожа на предыдущую модификацию Blaze, тем не менее, производители добавили скругленные углы и сменные ремешки этому устройству. Помимо этого выделяется фирменная операционная система Fitbit OS и встроенный датчик измерения количества кислорода в крови SpO2.

Пока что цены на часы SpO2 неизвестны, но уже сейчас отмечается, что стоимость новинки окажется не очень высокой.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30
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