Появились первые фото новых смарт-часов от Fitbit

Изображения были представлены на сайте ресурса Wearable. Стоит отметить, что данные часы еще официально не были анонсированы. В целом можно заметить, что новая модель часов очень похожа на предыдущую модификацию Blaze, тем не менее, производители добавили скругленные углы и сменные ремешки этому устройству. Помимо этого выделяется фирменная операционная система Fitbit OS и встроенный датчик измерения количества кислорода в крови SpO2.Пока что цены на часы SpO2 неизвестны, но уже сейчас отмечается, что стоимость новинки окажется не очень высокой.