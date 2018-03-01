Появились первые фото новых смарт-часов от Fitbit
Несмотря на то, что компания Fitbit, которая является производителем фитнес-трекеров и смарт-часов, терпит убытки, ее специалисты не стоят на месте и работают над новыми девайсами. В Сети появились первые изображения приемника модели «умных» часов Fitbit Blaze.
Изображения были представлены на сайте ресурса Wearable. Стоит отметить, что данные часы еще официально не были анонсированы. В целом можно заметить, что новая модель часов очень похожа на предыдущую модификацию Blaze, тем не менее, производители добавили скругленные углы и сменные ремешки этому устройству. Помимо этого выделяется фирменная операционная система Fitbit OS и встроенный датчик измерения количества кислорода в крови SpO2.
Пока что цены на часы SpO2 неизвестны, но уже сейчас отмечается, что стоимость новинки окажется не очень высокой.
Изображения были представлены на сайте ресурса Wearable. Стоит отметить, что данные часы еще официально не были анонсированы. В целом можно заметить, что новая модель часов очень похожа на предыдущую модификацию Blaze, тем не менее, производители добавили скругленные углы и сменные ремешки этому устройству. Помимо этого выделяется фирменная операционная система Fitbit OS и встроенный датчик измерения количества кислорода в крови SpO2.
Пока что цены на часы SpO2 неизвестны, но уже сейчас отмечается, что стоимость новинки окажется не очень высокой.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30